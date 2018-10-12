ОНФ: береговая инфраструктура в Калининграде возводилась с нарушениями

Москва, , 15:22 — REGNUM Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» проанализировали 15 контрактов на выполнение работ по строительству объектов береговой инфраструктуры в Калининградской области стоимостью более 6,8 млрд руб. и выявили многочисленные нарушения.

Закупки проведены в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, ряда региональных программ, утверждающих адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, а также на средства областной инвестиционной программы на 2009−2014 годы и бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калининградской области.

По данным заказчика, всего на защиту побережья Балтийского моря, Калининградского и Куршского заливов в Калининградской области планировалось потратить 9,6 млрд руб. На эти средства должны были построить, реконструировать и отремонтировать 35,3 км берегозащитных сооружений (в том числе намыть 16,7 км пляжей), а также провести комплекс научных и мониторинговых работ по всему побережью Калининградской области протяженностью 145 км.

Заказчиком по всем контрактам выступило ГКУ Калининградской области «Балтберегозащита». Это специальная некоммерческая организация, финансируемая за счет средств областного бюджета. Учредитель — Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области. Целями организации является выполнение функций заказчика-застройщика по проектированию и строительству, ремонту и содержанию берегозащитных и других гидротехнических сооружений, по берегоукреплению, разработке рекомендаций берегозащиты Калининградского побережья.

Проанализировав закупки ГКУ КО «Балтберегозащита», активисты выявили дублирование предметов работ, отсутствие надлежащего контроля за выполнением и санкций к подрядчикам, нарушающим сроки, а также отсутствие информации о завершении контрактов. У экспертов Народного фронта вызывает множество вопросов как эффективность систем защиты побережья Калининградской области от негативного воздействия вод, строительство и ремонт других объектов водной инфраструктуры, так и эффективность потраченных миллиардов рублей из федерального, регионального и областного бюджетов.

К примеру, заказчик дважды заказывал строительство берегоукрепительных сооружений о. Октябрьский в г. Калининграде.

«Первый контракт стоимостью около 1,3 млрд рублей был заключен в 2015 г. Он был почти полностью оплачен, несмотря на то, что работы не выполнены в срок. А спустя три года заказчик начал требовать от подрядчика выплату неустойки (штрафа, пени) в размере 1,5 млрд руб. Интересно, что в 2016 г. заказчик заключил еще один контракт со схожим предметом работ с тем же подрядчиком. Согласно документам, работы выполнены и оплачены в полном объеме», — рассказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Олег Авдыш.

Еще один контракт предполагал строительство пляжеудерживающих сооружений в районе п. Отрадное — г. Светлогорск. Закупку проводили трижды. При первом проведении закупки участники обратились в УФАС по Калининградской области с жалобой. Однако заказчик отменил закупку до предписания антимонопольной службы. После проведения повторной закупки обанкротился подрядчик, исполнив всего 11% работ.

«Согласно документам уже третьей закупки, работы стоимостью 1,4 млрд руб. должны были завершиться к февралю 2018 года. Однако сооружения до сих пор строятся и на сайте компании-подрядчика объект значится как текущий. При этом на сайте госзакупок нет какой-либо информации о судебных делах или штрафах за просрочку исполнения контракта», — рассказал Олег Авдыш.

Все четыре подрядчика, исполняющие контракты, — ООО «Геоизол», ЗАО «АБЗ-Дорстрой», АО СК «Афина Паллада», АО «И.И.С.» имеют исторические связи с Правительством региона.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта отметил, что за реализацией подобных крупных программ необходим особый контроль.

«Наши эксперты высказывают опасения, что основные задачи программы — повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также создание и развитие опорной инфраструктуры области — не решены. Что вполне закономерно, учитывая анализ контрактов, выявивший нарушения сроков исполнения работ в большинстве закупок, а также отсутствие должной реакции на эти нарушения со стороны заказчика. Представители власти должны быть заинтересованы в качественном строительстве объектов береговой инфраструктуры, а не пускать на самотек. Мы обратимся к губернатору Калининградской области с просьбой дать оценку эффективности действий ГКУ «Балтберегозащита» по строительству объектов и предоставить информацию о том, какие показатели результативности достигнуты в рамках выполнения программы. А также обратимся в Счетную палату РФ с просьбой проверить эффективность потраченных федеральных средств», — заявил Антон Гетта.