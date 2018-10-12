Как РФ могла бы отреагировать на действия украинских раскольников?

Москва, , 15:31 — REGNUM Если УПЦ МП будет запрещена на Украине, то РФ должна объявить последователей т.н. «патриарха Филарета» главой тоталитарной секты, которая поддерживает нацистский режим. В таком ключе 12 октября выступил завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Римляне говорили, что они проигрывали много сражений, но не проигрывали ни одной войны, — обратил внимание Платошкин. — И нам надо сделать так, чтобы проигранное сражение стало началом реванша. Глава раскольников Филарет уже заявил, что все три православные церкви на Украине приглашаются к объединительному собору. Понятно что мы участвовать не будем. А те, кто будут, — будут провозглашены единственной законной православной церковью на Украине, а те, кто не примет участия, (например УПЦ МП) будут поставлены вне закона. Тогда начнётся и отбор всего [имущества] и прочего».

В этой связи Платошкин отметил, что любая церковь в любой стране — это общественная организация может функционировать только с согласия властей.

«Это происходит где угодно, — сказал Платошкин. — Если произойдет объединение и нашу церковь запретят, то церковь Филарета, как бы она потом не называлась должна быть в РФ объявлена вне закона. Все ее прихожане должны отлучаться от государственной службы в РФ. Мы должны будем признать, что эта церковь превратилась в тоталитарную секту, которая поддерживает нацистский режим. Филарет, этот «посланец мира», просил в Америке оружие, чтобы убивать жителей Донбасса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в случае гонений против Украинской православной церкви Московского патриархата Россия предпримет политико-дипломатические меры. При этом, говоря о возможном предоставлении Вселенским патриархатом автокефалии церкви на Украине, официальный представитель Кремля отметил, светская власть не будет вмешиваться в межцерковный диалог.

«Россия будет защищать интересы православных. Это абсолютно обоснованная и абсолютно понятная позиция», — сказал Песков.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия не намерена оставлять без ответа возможные гонения против УПЦ