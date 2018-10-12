В Самарской области подделывают детали к автомобилям

Тольятти, Самарская область, , 15:02 — REGNUM В самарском автограде Тольятти процветает изготовление и продажа контрафакта под товарным знаком ПАО «АвтоВАЗ». У мошенников изъяли поддельные автокомпоненты на общую сумму порядка 12 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Самарской области.

При этом за девять месяцев 2018 года выявлено восемь преступлений, связанных с незаконным оборотом промышленной продукции: в семи случаях граждан подозревают в производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также составлено 56 протоколов об административных правонарушениях в связи с незаконным использованием товарного знака, 18 из которых уже рассмотрены судом. Обвиняемые оштрафованы более чем на 340 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе, в основном подделывают запасные части автомобилей, относящиеся к «расходникам»: детали рулевого управления, привода, подвески, тормозной системы. При этом ущерб наносится не только компании и её репутации, но и автопользователям, приобретающим подделки.

«Автомобиль — источник повышенной опасности, а если в его механизме использованы контрафактные детали, то он представляет прямую угрозу и для тех, кто в нём находится, и для окружающих», — подчеркнул врио первого вице-губернатора региона Александр Нефёдов.

Однако, не смотря на объединение усилий промышленников и органов правопорядка, решить вопрос с контрафактной продукцией удаётся. Кроме местных мошенников подделкой занимаются китайцы. Напомним, что в мае 2017 года в регион пытались провезти партию контрафактных запасных частей для автомобилей LADA, произведённых в Китайской народной республике. По предварительной оценке, сумма ущерба составила более 8 млн рублей.

Отметим, что проблема контрафакта касается не только автомобильной промышленности — подделывают практически всё, что производится. Как сообщало ранее ИА REGNUM, о вреде подделок, которые сводят на нет господдержку предприятиям, в частности, лёгкой промышленности, говорил президент РФ во время визита в Рязанскую область. А также о вреде здоровью граждан. Автомобиль, как объект повышенной опасности, при использовании поддельных деталей вообще превращается в машину убийства.

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