Петербургский аэропорт должен сохранить имя «Пулково» и три буквы кода

Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM Петербургский аэропорт «Пулково» должен сохранить своё основное название и международный буквенный код LED. Об этом заявил 12 октября замдиректора оператора аэропорта, компании «Воздушные ворота Северной столицы» Денис Павшинский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, запущен проект «Великие имена России» по выбору аэровокзалам в 45 городах страны имен выдающихся соотечественников. Названия выберут путем всенародного голосования. Но основное имя аэропорта останется в силе.

«Название аэропорт «Пулково», безусловно, на наш взгляд, должно остаться. Это требование федерального законодательства, оно также является историческим и важным для города и для нас», — заметил Денис Павшинский.

По его данным, юристы тоже принимают участие в разработке проекта, так как именование аэропорта подпадает под закон о наименовании географических объектов.

«Не планируется изменение юридического наименования аэропорта, тем более, никто не будет касаться технических вопросов, связанных с трехбуквенными кодами. Планируется некое дополнение и брендирование», — сказал Павшинский.

Он признал, что «Пулково» пока не подсчитало расходы, которые придется понести в связи с реализацией проекта. Предполагается, что после получения дополнительного имени аэровокзал будет тематически переоформлен. Сроки такого переоформления тоже никак не обозначены и определятся, скорее всего, по инициативе собственника, то есть города Санкт-Петербурга.

«Интерьерные решения после согласования дополнительного имени действительно будут, но это не задача первоочередная, это плановая задача, которая решается аэропортом», — добавил Павшинский.

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Как сообщало ИА REGNUM, в управляющей компании «Пулково» уверены, что единственно правильным дополнительным названием для аэропорта в Петербурге будет присвоение ему имени Петра Великого. Ранее один из инициаторов проекта, глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон предложил переименовать аэропорт «Пулково» — в аэропорт «Александр Пушкин».

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