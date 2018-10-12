Удар по экономике России: что показало высказывание Соколовой?

Москва, , 14:57 — REGNUM Суть высказывания саратовского министра о том, что прожиточного минимума достаточно для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей» россиянина заключается в том, что государственная политика в России сводится к сдерживанию роста как зарплат работников, так и потребления населения в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал. Он отметил, что данный фактор бьёт по экономике страны: низкие зарплаты и пенсии ведут к снижению спроса, соответственно, тормозят производство и удовлетворение этого спроса.

«Неудивительно, что наша экономика развивается такими низкими темпами. С другой стороны, это прежде всего выгодно крупному капиталу. Тем, кто получает прибыли на низкой оплате труда», — подчеркнул Коновал.

Он отметил, что власти, в том числе, не хотят создавать условия для повышения заработной платы. Здесь налицо прямой интерес чиновников в отношении зарплат тех работников, которые работают в государственных и муниципальных учреждениях области.

Отметим, что сейчас МРОТ (минимальный размер оплаты труда) не должен быть ниже размера прожиточного минимума. В Саратовской области величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 9354 рублей, для пенсионеров — 7176 рублей. Для сравнения, в Москве прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 18 781 рублей в месяц, а для пенсионеров — 11 609 рублей.

По мнению Андрея Коновала, такие разные цифры отражают реальную пропасть в доходах и зарплатах между Москвой и регионами. При этом он подчеркнул, что для достойного существования не достаточно даже величины «московского» прожиточного минимума.

«Если, по логике Соколовой, следовать аскетическому принципу, что неработающие пенсионеры должны не жить, а выживать», — добавил Коновал.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей России возмутила речь /экс/ министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой о том, что низкий размер прожиточного минимума даёт возможность соблюдать диету, «стать моложе, красивее и стройнее». После резонансного высказывания Соколову спешно уволили с занимаемого поста.

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