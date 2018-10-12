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Экс-мэру Махачкалы не предоставили последнего слова

Общество

Заседание отложено на неопределенный срок

Махачкала, 12 октября 2018, 14:30 — REGNUM  Советский суд Махачкалы отложил на неопределенный срок заседание по делу бывшего мэра города Мусы Мусаева в связи с неявкой защитника. Судья Далгат Гаджиев заявил, что он не может удовлетворить право подсудимого на последнее слово в отсутствие адвоката.

Напомним, слушание было назначено 12 октября на 10:00. Однако перед заседанием защитник Сулейман Азуев сообщил, что вынужден пропустить слушание в связи с необходимостью в это же время принять участие в другом судебном процессе, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Махачкалы Муса Мусаев был задержан в январе 2018 года в связи с подозрением в превышении должностных полномочий. Экс-градоначальника обвиняют в нанесении ущерба бюджету города на сумму более 48 млн рублей при выделении земельных участков. 2 октября Муса Мусаев дал признательные показания в суде, пообещав не перекладывать свою ответственность на коллег.

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