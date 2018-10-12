Путин поздравил ансамбль им. Александрова с 90-летием

Москва, , 14:06 — REGNUM Сегодня, 12 октября, президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова с 90-летним юбилеем, отметив, что старейший военный творческий коллектив страны является национальной гордостью и славой России, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме особо подчеркивается, что российский народ всегда будет помнить «александровцев», прошедших дорогами Великой Отечественной войны, и тех, кто погиб в декабре 2016 года, направляясь в Сирию, чтобы поддержать российских военнослужащих

Президент отметил профессиональные традиции и уникальный репертуар ансамбля. «Участники коллектива бережно хранят богатейшее наследие ансамбля им. Александрова, триумфально покоряют концертные площадки не только России, но и мира. Так будет и впредь», — выразил уверенность глава государства и пожелал коллективу воплощения в жизнь намеченных планов и неиссякаемого вдохновения.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на пассажирском самолете Ту-154, разбившемся 25 декабря 2016 года, летели артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, готовившиеся дать новогодний концерт для контингента российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Вместе с ними летели сотрудники Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда». В катастрофе погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа авиалайнера.

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