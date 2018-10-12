В Казахстане сообщили о начале строительства онкологического центра

Астана, , 13:53 — REGNUM Возведение национального научного онкологического центра в Астане будет начато в 2018 году, заявил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на встрече с главой государства Нурсултаном Назарбаевым. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

По словам министра, в новом учреждении здравоохранения будут использоваться современные методы лечения и диагностики раковых заболеваний, в том числе лазерная, лучевая и клеточно-иммунная терапия.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Нурсултан Назарбаев выступил с посланием к народу «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». В своем выступлении глава государства сказал о необходимости строительства национального онкологического центра.