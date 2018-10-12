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Многодетным семьям в Северной Осетии выделили негодные земли

Общество

Заботу для отписки проявили чиновники Северной Осетии к многодетным семьям

Многодетным семьям в Северной Осетии выделили негодные земли
Иван Шилов © ИА REGNUM
Территория

Владикавказ, 12 октября 2018, 13:44 — REGNUM  В Северной Осетии 52 семьи, имеющие троих и более детей, получили от властей земельные участки под строительство жилья, без подведенных к ним коммуникаций. Этот факт выявила в ходе проверки прокуратура Правобережного района.

Как сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе прокуратуры, ни один из участков, предоставленных в бесплатное пользование, объектами инженерной инфраструктуры не обеспечен. К участкам не подведены ни газ, ни свет, ни вода. Возложение на семьи, нуждающиеся в поддержке государства, дополнительного бремени в виде вынужденных расходов на проведение коммуникаций недопустимо.

Согласно законодательству, такие семьи должны были получить участки лишь после того, как были проведены кадастровые работы, оформлены документы землепользования. В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства в адрес главы администрации Правобережного района.

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Проблемы многодетных семей
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