Пятница, 12 Октября 2018 года
14:40:29 МСК

Педофилия в церкви: американский кардинал Дональд Вюрл уходит в отставку

Общество

Он подозревается в сокрытии информации о преступлениях

Педофилия в церкви: американский кардинал Дональд Вюрл уходит в отставку
Josh Applegate
Священнослужитель

Ватикан, 12 октября 2018, 13:50 — REGNUM  12 октября папа Римский Франциск принял отставку кардинала Дональда Уильяма Вюрла, архиепископа Вашингтона, пишет газета Le Figaro.

Кардинал Вюрл подозревается в том, что он скрывал случаи сексуального насилия в церкви по отношению к несовершеннолетним в штате Пенсильвания, где он был епископом своего родного Питтсбурга с 1988 до июня 2006 года.

После июльской отставки кардинала Теодора МакКаррика, в августе прокуратура штата Пенсильвания опубликовала расследование, которое вскрыло десятилетия преступлений против детей в католической церкви. По меньшей мере тысяча детей пострадала от трехсот священников-педофилов в этом штате.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить