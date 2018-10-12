Нилов: Экс-министр Саратовской области нанесла репутационный урон власти

Москва, , 13:44 — REGNUM Заявления бывшей главы Минтруда Саратовской области Натальи Соколовой о том, что пенсионерам хватает 3,5 тыс. рублей на еду, могли вызвать социальную напряженность и агрессию среди населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Глава Минтруда Саратовской области заявила, что прожиточного минимума, который получают пенсионеры, достаточно — им выплачивают порядка 7,2 тыс. рублей, а на сбалансированный рацион они могут тратить всего 3,5 тыс. рублей. Однако сама министр от такого рациона отказалась, так как ей «не позволит статус». Спустя несколько часов после заявления губернатор Саратовской области Валерий Радаев отправил Соколову в отставку. В Госдуме такое решение поддержали.

«Если эти убеждения (экс-министра) искренние, то должностное лицо, которое занимается развитием социальной сферы и социальной защиты граждан с такими убеждениями, не в состоянии заниматься и обеспечивать рост и прогресс в этом направлении. Подобные высказывания наносят репутационный урон не только определенному должностному лицу, но и губернатору, федеральному центру и порождают социальную напряженность, а также агрессию и злобу по отношению ко всей вертикали власти», — заявил Нилов.

Он напомнил, что прожиточный минимум в РФ рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины, в которой 50% — это продукты, 25% — непродовольственные товары, 20% — услуги. Однако состав и структура корзины долгое время не пересматривались, из-за чего она сильно устарела.

«Сегодня в правительстве понимают ситуацию и необходимость изменения — прежде всего для того, чтобы выполнить тезисы послания президента РФ Владимира Путина о борьбе с бедностью. Есть понимание, что необходимо пересмотреть прожиточный минимум и потребительскую корзину в сторону увеличения и для этого при Минтруда создана рабочая группа. На этом фоне то заявление экс-министра труда Саратовской области, которое мы слышали, вызывает вопросы. Если этот человек искренне считает, что все нормально, а при этом федеральный центр понимает, что это ненормально и создана рабочая группа для выработки решений по изменению ситуации, то значит человек с такими убеждениями не в состоянии заниматься развитием социальной сферы», — отметил Нилов.

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