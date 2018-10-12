В ЮАР скончался известный дипломат Фредерик «Пик» Бота

Кейптаун, , 13:40 — REGNUM В ЮАР скончался известный дипломат, бывший министр иностранных дел страны Рулоф Фредерик Бота, известный также как Пик («Пингвин») Бота, пишет газета Le Figaro.

Сын Боты Пьет подтвердил, что его отец ушел из жизни в ночь на 12 октября в результате болезни. Ему было 86 лет.

Фредерик Бота возглавлял МИД ЮАР при режиме апартеида с 1977 по 1994 годы. Затем он вошел в состав демократического правительства Нельсона Манделы, возглавив министерство горной промышленности.

Его политическая карьера закончилась в 1996 году, когда его Национальная партия покинула правительство.