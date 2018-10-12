В Зауралье пересчитывают лимит выживания пенсионеров

Курган, , 13:15 — REGNUM Власти Курганской области не смогли договориться, какой должна быть величина прожиточного минимума пенсионера в 2019 году. Решили проверить цены в магазинах. Депутаты облдумы согласны, что сумма должна быть обоснованной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Прожиточный минимум — экономическая категория, здесь требуется много расчетов», — говорит зампредседателя Курганской областной думы Евгений Кафеев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Саратовской области прожиточный минимум пенсионера 7176 рублей. По мнению регионального министра труда Натальи Соколовой, этого вполне достаточно: на покупку макарон и фруктов хватит и 3,5 тысяч рублей.

Евгений Кафеев заявил, что сложно не вникавшему в экономические обоснования человеку прокомментировать слова саратовского министра. И сказать, какой объём прожиточного минимума является справедливым. В том числе для Курганской области.

«Если сумму необоснованно завысить, кто будет доплачивать? Конечно, можно продекларировать какой угодно высокий минимум, это понравится людям, но что будет, когда мы не сможем его выплатить? У нас и так дотационный бюджет. Где взять дополнительные деньги?» — спрашивает эксперт.

Напомним, что федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2018 году составляет 8726 рублей. Величина прожиточного минимума для пенсионеров в Курганской области за II квартал 2018 года — 8031 рубль. Проект закона на 2019 год предполагал увеличение минимума до 8630 рублей, однако на заседании регионального правительства 9 октября его не приняли и отправили на доработку.