Меню пенсионера от саратовского министра – «рацион медленного умирания»

Улан-Удэ, , 13:14 — REGNUM Предложенная министром труда и занятости Саратовской области Натальей Соколовой продуктовая корзина пенсионера на 3,5 тысячи рублей в месяц — это рацион медленного умирания. Так считает бурятский правозащитник Виталий Хонихоев.

«Конечно, в сравнении с тем, чем питались люди, например, в блокадном Ленинграде, 3,5 тысячи рублей на еду в месяц — это вполне хорошая сумма. Однако на самом деле мы должны учитывать, что пожилым надо питаться качественно и полноценно, лучше даже, чем людям среднего возраста. Тело с возрастом теряет белковую массу, поэтому старикам требуется сбалансированное меню. А если пенсионеры будут жить впроголодь, они раньше умрут. И такое ощущение, что чиновники у нас этого и добиваются. Чтобы пожилые люди получали пенсию как можно меньшее количество времени. Предложенная саратовским министром продуктовая корзина на 3,5 тысячи рублей — это рацион медленного умирания», — сказал сегодня, 12 октября, правозащитник в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Саратовской области разгорелся скандал. Глава местного минтруда Наталья Соколова заявила, что прожиточный минимум пенсионера (7176 рублей в Саратовской области, — прим. ИА REGNUM ) позволяет полноценно питаться в течение месяца.

Читайте также: Старая болезнь чванства: эксперт о саратовском министре и жизни на 3,5 тыс

По словам чиновницы, она даже готова составить месячное меню пенсионера, которое не выйдет за рамки 3,5 тыс. рублей. В это меню могут, например, входить «макарошки», которые «стоят всегда одинаково», кефир, «сезонные овощи и фрукты» и так далее. В то же время сама министр оказалась не готова перейти на указанный рацион, поскольку этого «не позволит её статус».

Читайте также: Саратовский министр отказалась попробовать жить на прожиточный минимум

Читайте развитие сюжета: Нилов: Экс-министр Саратовской области нанесла репутационный урон власти