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У доставленных в «Бутырку» Мамаева и Кокорина нет жалоб и претензий

Общество

Фигурантов двух уголовных дел поместили в так называемые «карантинные» камеры изолятора

Москва, 12 октября 2018, 13:13 — REGNUM  Доставленные в московский следственный изолятор «Бутырка» футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не имеют никаких жалоб и претензий. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, фигурантов двух уголовных дел поместили в так называемые «карантинные» камеры изолятора, а в обычные камеры Кокорина и Мамаева переведут лишь через десять дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева задержали по подозрению в совершении двух нападений в центре Москвы. В отношении спортсменов следователи возбудили уголовные дела по статье «Побои» и «Хулиганство».

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