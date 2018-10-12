Проблемы СМИ требуют немедленного решения – ТПП РФ

Сочи, Краснодарский край, , 13:13 — REGNUM Актуальные вопросы правового регулирования деятельности СМИ были обсуждены на выездном заседании пресс-клуба, проводимом Союзом журналистов России совместно с Комитетом Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций в рамках форума современной журналистики «Вся Россия-2018» 11 октября в Сочи, сообщает пресс-служба ТПП РФ.

В заседании участвовали представители Союза журналистов, редакторы и журналисты федеральных и региональных газет, журналов, телеканалов, радиостанций и интернет-изданий, руководители пресс-служб и отделов по связям с общественностью и СМИ торгово-промышленных палат и их членских организаций.

Как отметил глава федеральной Палаты Сергей Катырин в своем приветственном письме участникам форума, у СМИ сегодня много проблем, в том числе связанных с телевещанием, интернетом, недостаточно эффективным законодательным регулированием. Он уверен, что медиаотрасли требуется глубокий анализ, а некоторые вопросы и вовсе требуют немедленного решения.

председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев на заседании согласился, что нынешний всесторонний анализ проблем российских медиа совместно с экспертами Палаты, представляющими интересы отечественного бизнеса, — это своевременно и актуально. Он также подчеркнул, что СМИ — это сложный и противоречивый феномен, с одной стороны, отражающий все аспекты общественной жизни, а с другой — формирующий пути развития общества.

Игорь Потоцкий, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, отметил на заседании неудовлетворительное состояние регионального телевидения. А директор Центра ТПП РФ по связям с общественностью и СМИ Александр Шкирандо высказался о необходимости создания рабочей группы по вопросам мониторинга и анализа актуальных проблем СМИ и интернета, а также ведения законотворчества в этой сфере.