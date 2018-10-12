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Детей в Тюменской области кормили крупой с личинками гусениц

Общество

В детском саду Ялуторовска с нарушениями хранили крупу

Ялуторовск, Тюменская область, 12 октября 2018, 13:09 — REGNUM  В детском саду Ялуторовска Тюменской области обнаружены некачественные крупы. В образцах риса найдены две гусеницы мельничной огнёвки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управления Россельхознадзора по Тюменской области ЯНАО и ХМАО.

На момент проверки в сентябре 2018 года в детском саду находилось и использовалось около 220 кг различных круп. Специалисты Россельхознадзора выявили несоблюдение условий их хранения: нарушен температурный режим и превышена влажность воздуха; на маркировке круп не указаны условия хранения, адрес изготовителя и срок годности.

Горох и манная крупа поставлены в дошкольное учреждение с декларациями соответствия, действие которых прекращено в 2017 году. Пшено не соответствует требованиям нормативных документов по нешелушенным зёрнам, в образцах риса обнаружены две гусеницы мельничной огнёвки.

Ответственные лица учреждения привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ («Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки»). Должностные лица по данной административной статье наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч рублей.

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