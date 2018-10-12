Пятница, 12 Октября 2018 года
14:43:41 МСК

Рособрнадзор приостановил действие лицензии двух вузов

Общество

Ведомство также запретило прием студентов в Вятский государственный университет

Рособрнадзор приостановил действие лицензии двух вузов
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Приостановка

Москва, 12 октября 2018, 13:08 — REGNUM  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановил действие лицензии красногорской Академии современного образования и московского Института экономики и социального развития, сообщает 12 октября пресс-служба ведомства.

Кроме того, за неисполнение предписания в установленный срок Рособрнадзор запретил прием студентов в Вятский государственный университет (Киров).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведомство лишило аккредитации по ряду предметов Сургутский государственный педагогический университет.

Читайте также: Рособрнадзор лишил аккредитации два университета Сургута

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лишение вузов лицензий и аккредитаций
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить