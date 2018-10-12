Рособрнадзор приостановил действие лицензии двух вузов

Москва, 12 октября 2018, 13:08 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановил действие лицензии красногорской Академии современного образования и московского Института экономики и социального развития, сообщает 12 октября пресс-служба ведомства.
Кроме того, за неисполнение предписания в установленный срок Рособрнадзор запретил прием студентов в Вятский государственный университет (Киров).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведомство лишило аккредитации по ряду предметов Сургутский государственный педагогический университет.
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