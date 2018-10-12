Вышедших из тюрьмы иностранцев выслали на родину из Калужской области

Калуга, , 12:59 — REGNUM Из Калужской области за девять месяцев 2018 года были депортированы 70 иностранцев, отбывавших наказание за различные преступления в пенитенциарных учреждениях региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, на родину их отправили сразу же после освобождения из мест лишения свободы.

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Уточняется, что это преимущественно выходцы из стран СНГ (Таджикистана, Узбекистана, Украины и Белоруссии). Они были осуждены за совершение умышленных противоправных действий различной тяжести, среди которых кражи, грабежи, разбои.

По данным ведомства, после освобождения по истечению срока отбывания наказания либо условно-досрочного освобождения иностранца ожидает не тёплая встреча близких и родственников, а обратный билет на самолёт в страну гражданской принадлежности, либо «путешествие» до контрольно-пропускного пункта границы России с соседними государствами Украиной и Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, только из Московской области за январь-июль 2018 года были выдворены свыше 13 тысяч мигрантов.

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