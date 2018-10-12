Виноват бизнесмен, а не рабочий – Олег Шеин о борьбе с трудовой миграцией

Москва, , 12:59 — REGNUM Для того, чтобы в РФ начало сокращаться количество трудовых мигрантов из других государств, нужно бороться с теми предпринимателями, которые нанимают иностранцев без их официального оформления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»), комментируя данные опроса проведенного фондом «Общественное мнение», который показал, что 39% жителей России считают, что мигранты занимают рабочие места, а местным жителям работы не остается.

«Доля трудовых мигрантов в РФ порядка 8−9 млн человек, — сказал Шеин. — Сейчас она сократилась потому что рубль сильно упал. Трудовая миграция из стран Центральной Азии потянулась в условный Китай, а не в Россию».

Кроме того, парламентарий уточнил, что иностранец, который проживает в РФ, не все заработанные им деньги переводит домой.

«Из той заработной платы, которую получают иностранные рабочие, в РФ остается около 30%, — сказал Шеин. — Это затраты на питание, на жилье, на транспорт. То есть эти деньги работают внутри страны. При этом конечно надо понимать, что эти люди создают реальную прибавочную стоимость. Зарплата мигрантов ниже, чем у российских рабочих примерно на 30% и эта разница, по оценкам социологов, в первую очередь объясняется сверхурочными. То есть часовая оплата примерно одинаковая, производительность труда примерно тоже. Но российским рабочим все-таки оплачивают сверхурочные, а иностранным — нет».

Развивая эту мысль, Шеин добавил, что нанимая иностранцев на работу, российский бизнес стремится уклониться от уплаты налогов.

«Из вышеназванных 8−9 млн человек, по квотам идет миллиона два, а остальное все вне квот, — уверен депутат Госдумы РФ. — И мы хорошо понимаем, что всё идущее вне квот идет чисто по линии «черной» заработной платы. Без уплаты отчислений в страховые фонды. Примерно каждый двадцатый мигрант вообще не получает зарплаты за свой труд. Даже те два миллиона человек, которые нанимаются на работу, официально получают в основном «минималку» — 10 тыс. рублей».

Что касается вопроса о том, занимают ли трудовые мигранты рабочие места, которые могли бы достаться гражданам РФ, то по этому поводу Олег Шеин сказал:

«Забирают ли мигранты рабочие места? Это касается далеко не всех секторов экономики. К примеру, если мы говорим про таджикских дворников, то вряд ли москвичи реально хотят получить их работу. Этот труд считается непрестижным, а заработная плата там невысока. Если же мы говорим о трудовой миграции, самый лучший способ ее ограничения это ее легализация. Борьба должна вестись не с рабочими. Борьба с рабочими само по себе аморальна. Борьба должна вестись с предпринимателями, которые принимают людей без оформления, тем самым уклоняясь от налогов, разрушая Пенсионный фонд и лишая людей шанса на медицинскую помощь. Если будут введены реальные рычаги ответственности бизнеса за использования неофициальной занятости (не важно, иностранной или нет) то мы увидим, что количество иностранных работников начнет сокращаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса проведенного фондом «Общественное мнение» 39% жителей России считают, что мигранты занимают рабочие места, а местным жителям работы не остается. Противоположного мнения придерживаются 49% граждан.

Также 13% опрошенных хоть раз нанимали на работу мигрантов, а 86% это делать не приходилось. Чаще мигрантов нанимают на работу в Москве, чем в регионах (31%).

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