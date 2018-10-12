Пресс-службы госорганов Казахстана работают на «троечку» — сенатор

Астана, , 12:43 — REGNUM Пресс-службам министерств и акиматов (администраций) не хватает профессиональных навыков или времени, так как их работа поставлена на «троечку», заявила депутат Сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева на форуме молодых журналистов Jas Qalam, сообщает 12 октября агентство «Казинформ».

Сенатор отметила, что профессиональный язык нужен для работы в узкой аудитории, а для широкой аудитории нужно говорить более популярным языком. Назарбаева добавила, что некоторые чиновники также не могут объяснить законодательные инициативы доступным языком.

Напомним, 12 октября в Астане проходит завершающий форум молодежного проекта Jas Qalam, который направлен на развитие казахстанской журналистики и повышение профессионализма молодых журналистов.

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