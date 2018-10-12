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Калининградская область вошла в проект отбора одарённых спортивных детей

Общество

Калининградская область вошла в число семи пилотных регионов спортивного проекта «Стань чемпионом»

Калининград, 12 октября 2018, 12:34 — REGNUM  Соглашение об участии Калининградской области в проекте «Стань чемпионом» подписано на международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», сообщает пресс-служба правительства области.

Калининградская область вошла в число семи пилотных регионов, где будет реализован проект в области разработки и внедрения модели отбора одаренных детей с определением их спортивной направленности.

Программно-аппаратный комплекс отечественного производства проводит комплексную скрининговую оценку психофизиологических, антропометрических и функциональных характеристик организма детей.

Тестироваться будут дети в возрасте 6−12 лет. Одновременно проверку смогут проходить два человека. Исследование проводится на различных аппаратах в течение полутора часов, и ещё полчаса сотрудник будет беседовать с родителями. После разносторонней проверки, включающей 45 показателей, выдаются рекомендации по спортивной направленности к занятиям от трёх до пяти видами спорта из более чем 70 возможных вариантов. Тестирование будет проводиться бесплатно.

Подписи под соглашением поставили заместитель председателя правительства Калининградской области — министр спорта региона Наталья Ищенко и исполнительный директор АНО «Стать Чемпионом» Александр Назаров.

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