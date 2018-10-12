Астафьев, Суриков, Хворостовский: красноярцы решают, как назвать аэропорт

Красноярск, , 12:33 — REGNUM Красноярцам предлагают придумать, имя какого известного земляка может носить Международный аэропорт «Красноярск». Свои предложения желающие могут оставлять на официальной странице воздушной гавани в соцсети «ВКонтакте».

Работа ведётся в рамках проекта «Великие имена России» по присвоению аэропортам имён выдающихся соотечественников. Предполагается, что выбранные имена дополнят официальные наименования 45 крупнейших аэропортов страны, в том числе красноярского.

Как сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта, первичный список сформируют в ходе публичного обсуждения на площадках региональных Общественных палат. Вносить предложения можно до 28 октября на сайте Великиеимена.рф. Затем будет сформирован лонг-лист. Тройка лидеров определится после проведения социологических опросов ВЦИОМ. Всероссийское голосование состоится с 8 по 30 ноября. Имена, которые будут увековечены в названиях аэропортов, определятся 5 декабря.

Между тем подписчики группы «Международный аэропорт Красноярск» в комментариях уже достаточно активно предлагают, в чью честь можно назвать воздушную гавань. Например, это писатель Виктор Астафьев, живописец Василий Суриков, оперный певец Дмитрий Хворостовский. Все они — известные уроженцы Красноярского края.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, проект «Великие имена России» — общественная инициатива, которую инициировали Российское историческое общество, Русское географическое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Координирует эту работу Общественная палата РФ.

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В рамках проекта 45 аэропортам России присвоят имена выдающихся соотечественников. Они дополнят официальные наименования аэропортов международного и федерального значения.