Подследственных Мамаева и Кокорина доставили в «Бутырку»

Москва, , 12:19 — REGNUM Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые проходят фигурантами по двум уголовным делам, доставили в карантинные камеры московского следственного изолятора «Бутырка». Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников.

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По словам общественника, жалоб и претензий у подследственных нет. В камеры спецблока они будут переведены через десять дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева подозревают в двух нападениях. В отношении футболистов возбуждены уголовные дело по статье УК РФ «Побои» и «Хулиганство». Им грозит до семи лет тюрьмы.

Накануне, 11 октября, Тверской суд Москвы постановил арестовать Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также брата последнего — Кирилла до 8 декабря.

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