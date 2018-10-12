Эксперимент в Берлине: компьютер распознал более 80% лиц на вокзале

Берлин, , 12:25 — REGNUM Экспериментальный проект по автоматическому распознаванию лиц на берлинском вокзале Зюдкройц показал, что компьютерные системы могут распознавать до 86,3% человеческих лиц в реальных условиях, пишет газета Daily Sabah 12 октября.

Оценив результаты годичного эксперимента, министерство внутренних дел заявило: «В более чем 80% случаев испытуемые были успешно обнаружены системой».

В менее чем 0,1% случаев программное обеспечение ошиблось в идентификации человека. Шеф федеральной полиции Дитер Романн заявил о «значительном усилении безопасности».