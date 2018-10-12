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В Киеве утвердили решение о переименовании улицы Мельникова

Общество

Ювеналий Мельников был одним из первых организаторов марксистских кружков на Украине

Киев, 12 октября 2018, 12:31 — REGNUM  В Киеве переименовали улицу имени русского марксиста Ювеналия Мельникова в улицу советского режиссера Юрия Ильенко, сообщает 12 октября пресс-служба Киевского городского совета.

Согласно сообщению, депутаты приняли решение о переименовании улицы на основе общественных обсуждений, которые проводились только в интернете. Утверждается, что переименование в интернете поддержали 1,49 тыс. человек из 2,224 тыс. человек.

Напомним, Ювеналий Мельников (1868 — 1900) — один из первых создателей марксистских кружков на Украине. На улице, названной позже в честь него, он держал школу-мастерскую, в которой и проводился кружок.

Юрий Ильенко (1936 — 2010) — советский и украинский кинорежиссер.

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