Саратовского министра просят наглядно показать преимущества «схемы питания»

Новосибирск, , 12:12 — REGNUM Хорошо, что чиновники озаботились диетой для пенсионеров. Тем более, что в результате их усилий пенсионеры должны обязательно постройнеть и даже помолодеть. Но смущает один момент: в чём различие статуса пенсионера, всю жизнь отработавшего на благо страны, и министра — задался вопросом президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, анализируя слова главы минтруда Саратовской области Натальи Соколовой, которая ранее заявила, что прожиточный минимум пенсионера позволяет питаться полноценно, но сама отказалась от такого меню.

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«Меня родители учили уважать старших, а чему учили родители гражданку Соколову? Может, тому, что пенсионеры уважения не достойны? Хотелось бы ясности. Хотелось бы также подчеркнуть, что наука без практики мертва, в том числе и диетология. Все великие учёные опыты ставили прежде всего на себе — и через ошибки, а порой и трагедии, добивались прорывов в науке. Именно поэтому хотелось бы пожелать министру как можно скорее покинуть этот пост, дабы, получая пособие по безработице, она смогла всем нам наглядно продемонстрировать преимущества своей схемы питания», — прокомментировал ИА REGNUM Ростислав Антонов.

Отметим, что, согласно данным Новосибирскстата, во втором квартала 2018 года величина прожиточного минимума в Новосибирской области составила в среднем на жителя региона 10 942 рубля, в том числе на трудоспособное население — 11 615 рублей, пенсионера — 8770 рублей, ребёнка — 11 358 рублей.

Структура прожиточного минимума на одного человека состоит из расходов на питание — 42% (4598 рублей), непродовольственные товары — 25,4% (2773 рубля), оплату услуг — 25,3% (2771 рубль) и налоги — 7,3% (800 рублей).

Тем временем, как указывает новосибирский орган статистики, цены на потребительском рынке региона в сентябре (по сравнению с августом) снизились на 0,1%. Снижение произошло на услуги (на 0,7%) и продовольственные товары (на 0,1%), а на непродовольственные товары они повысились на 0,3%. С начала года сводный индекс потребительских цен по области составил 101,8%. Выросли цены на непродовольственные товары на 2,8%, продовольственные товары — на 0,5% и услуги — на 2,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава министерства труда Саратовской области Наталья Соколова считает, что прожиточный минимум пенсионера позволяет им полноценно питаться в течение месяца. Она заявила, что даже готова составить месячное меню пенсионера, которое, при учёте скидок в продуктовых магазинах, не выйдет за рамки 3,5 тысяч рублей. Но сама отказалась перейти на указанный рацион, поскольку это «не позволит её статус». Величина прожиточного минимума для пенсионеров в Саратовской области на сегодняшний день составляет 7176 рублей.