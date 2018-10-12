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ФРГ готова экстрадировать подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

Общество

Он может предстать перед судом уже через десять дней

Берлин, 12 октября 2018, 12:12 — REGNUM  Власти ФРГ одобрили экстрадицию мужчины, подозреваемого в изнасиловании и убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой, заявили в прокуратуре немецкого города Целле 12 октября, сообщает британское агентство Reuters.

В прокуратуре указали на то, что задержанный по подозрению в причастности к убийству журналистки граждан Болгарии Северин Красимиров дал свое согласие на высылку в Болгарию. Таким образом, Красимиров может предстать перед болгарским судом уже через десять дней.

Напомним, ранее мать задержанного заявила, что он признался ей в совершении тяжкого преступления.

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