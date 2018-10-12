Пятница, 12 Октября 2018 года
12:57:06 МСК

И гробы, и школьников: дырявая лодка служит переправой в забайкальском селе

Общество

Власти так и не удосужились организовать переправу на другой берег, поэтому перевозить умерших порой приходится в одной лодке с детьми, следующими в школу

И гробы, и школьников: дырявая лодка служит переправой в забайкальском селе
Иллюстрация: Газета «Вечорка»
Лодка, на которой жители села Кайдалово перевозят на другой берег и школьников и покойников

Чита, 12 октября 2018, 12:12 — REGNUM  Жители села Кайдалово Карымского района Забайкальского края терпят невероятные неудобства в связи с отсутствием переправы. Газета «Вечорка» выяснила, что, поскольку населённый пункт разбит по двум берегам реки Ингоды, хоронить покойников и возить детей в школу приходится на одной-единственной привязанной к тросу лодке, которая к тому же стала протекать.

Даже такое плавсредство местные жители берегут и своими силами латают дыры, но ситуация с каждым годом становится всё хуже. По данным забайкальских коллег, недавно один мужчина умер прямо в лодке, так и не успев попасть в больницу.

Между тем ещё в 2015 году на этот вопиющий факт обращали внимание прокурорские работники.

«Прокуратура пришла к выводу, что переправа людей через реку опасна для их жизни. В связи с этим прокурор района объявил главе села предостережение о недопустимости нарушений закона», — говорилось в официальном сообщении.

По всему выходит, что прокурорский иск, обязавший администрацию Карымского района организовать транспортное сообщение через реку в течение шести месяцев, не помог.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бедность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить