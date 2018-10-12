Министру Саратовской области предложили уволиться из-за цинизма мышления

Москва, , 12:09 — REGNUM Министр труда Саратовской области Наталья Соколова не имеет права занимать эту должность после заявлений о том, что пенсионеры региона могут сбалансированно питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Ранее глава Минтруда региона отметила, что прожиточный минимум пенсионеров, который в Саратовской области достигает 7,2 тыс. рублей, не требует увеличения. По её расчётам, на еду пенсионерам достаточно 3,5 тыс. рублей в месяц. Однако сама министр отказалась переходить на рацион, который можно приобрести за эти средства, так как ей это «не позволит статус».

«Безобразное заявление. Это абсолютный цинизм, такие заявления недопустимы, а люди, которые так мыслят, не должны работать на таких должностях. Особенно если мы говорим про социальные ведомства. Это говорит о том, что у человека совершенно нет элементарного чувства сопереживания, эмпатии», — отметил Шеин.

По его словам, министр социальной политики по долгу своей работы обязан лоббировать увеличение объёмов материальной помощи малоимущим, расширение зоны льгот ветеранов труда, дополнительную поддержку инвалидов и любые другие меры, которые направлены на увеличение довольствия граждан.

«То есть работа на такой должности наоборот заключается в том, чтобы доказывать, что выделяемых средств недостаточно. Поэтому я уверен, что эта гражданка не должна работать в правительстве Саратовской области на той должности, которую она занимает», — подчеркнул Шеин.