Пятница, 12 Октября 2018 года
12:55:28 МСК

Прокуратура Чечни проверяет кафе, после обеда в котором заболели 13 человек

Общество

На время проверки кафе закрыто

Грозный, 12 октября 2018, 12:01 — REGNUM  В Чечне после отравления 13 человек в кафе организована проверка прокуратуры. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие массовому отравлению. Пока известно, что все пострадавшие употребляли в пищу кур, приготовленных на гриле.

По требованию прокурора республики, проверку проводит прокуратура Октябрьского района города Грозного с привлечением специалистов регионального управления Роспотребнадзора, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе надзорного ведомства. На время проверки кафе закрыто.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в больницы города Грозного с признаками пищевого отравления стали поступать люди, отобедавшие в одном из кафе. Среди них двое детей, младшему из которых семь лет. Предварительной причиной отравления было названо употребление в пищу куриного мяса в точке общественного питания.

Читайте также: В Грозном 14 человек попали в больницу после посещения кафе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовые пищевые отравления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить