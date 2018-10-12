Прокуратура Чечни проверяет кафе, после обеда в котором заболели 13 человек

Грозный, , 12:01 — REGNUM В Чечне после отравления 13 человек в кафе организована проверка прокуратуры. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие массовому отравлению. Пока известно, что все пострадавшие употребляли в пищу кур, приготовленных на гриле.

По требованию прокурора республики, проверку проводит прокуратура Октябрьского района города Грозного с привлечением специалистов регионального управления Роспотребнадзора, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе надзорного ведомства. На время проверки кафе закрыто.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в больницы города Грозного с признаками пищевого отравления стали поступать люди, отобедавшие в одном из кафе. Среди них двое детей, младшему из которых семь лет. Предварительной причиной отравления было названо употребление в пищу куриного мяса в точке общественного питания.

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