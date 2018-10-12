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На Урале главный борец с коррупцией оставлен в СИЗО

Общество

Суд не удовлетворил апелляцию

Екатеринбург, 12 октября 2018, 11:46 — REGNUM  В Екатеринбурге начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции городского управления МВД России Эдуард Воронин останется в СИЗО. Защите не удалось добиться изменения меры пресечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловском облсуде.

Апелляцию суд рассмотрел сегодня, 12 октября. По итогам заседания было решено оставить решение Ленинского райсуда в силе.

Таким образом, арестованный пробудет в СИЗО минимум до 2 декабря.

Напомним, Эдуард Воронин был задержан 3 октября, после обысков в городской полиции и у него дома. 5 октября суд его арестовал.

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