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В «Мосприроде» рассказали, когда в Москве наступит «золотая осень»

Общество

Позднее пожелтение связано с установившейся в Московском регионе «влажной» погодой

В «Мосприроде» рассказали, когда в Москве наступит «золотая осень»
Илья Остроухов. Золотая осень. 1886

Москва, 12 октября 2018, 11:37 — REGNUM  В парках, на улицах и во дворах Москвы к 15 октября листва деревьев приобретет характерный для осени цвет. Об этом сообщил главный специалист ГПБУ «Мосприрода» Валентин Волков.

По словам эксперта, в 2018 году пожелтение листвы несколько задержалось, однако на сегодняшний день этот процесс заметно ускорился.

«Постепенно все будет желтеть, приобретать красный и оранжевый оттенки. Думаю, что к понедельнику у нас наступит настоящая золотая осень», — цитирует слова Волкова агентство «Москва».

Также специалист подчеркнул, что позднее пожелтение связано с установившейся в Московском регионе «влажной» погодой.

Как сообщало ИА REGNUM, на предстоящие выходные и на начало следующей недели синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков.

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