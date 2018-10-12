В центре Москвы открыли музейную витрину с найденными артефактами

Москва, , 11:30 — REGNUM В Малом Златоустинском переулке в Москве появилась музейная витрина с артефактами, найденными во время благоустройства, сообщает 12 октября пресс-служба столичной администрации.

Отмечается, что застекленную витрину с артефактами XV—XVIII веков открыли в Малом Златоустинском переулке напротив дома 7/2.

Среди артефактов — остатки фундамента храма Николая Чудотворца в Столпах, а также девять резных надгробных плит, найденных при расчистке фундамента храма и на месте старого церковного кладбища в Малом Златоустинском и Армянском переулках. Самые древние из них датируются XV веком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее археологам удалось обнаружить белокаменные ступени храма и мозаику с ангелом во время проведения работ по благоустройству парка в Тверском районе столицы.

Читайте подробнее: В Тверском районе Москвы археологи нашли белокаменные ступени храма