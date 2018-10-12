В Казахстане для офицеров организовали психологические тренинги

Астана, , 11:23 — REGNUM Для офицеров психологической и социологической службы Вооруженных сил Казахстана организованы регулярные тренинги с участием профессиональных психологов, сообщили 12 октября в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Психологи помогают офицерам решать сложные задачи для поднятия морально-психологического состояния военнослужащих, которое влияет на боевой настрой и готовность к выполнению поставленных задач. Тренинги проходят при поддержке службы по работе с членами семей военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября силы воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана приняли участие в учениях коллективных авиационных сил Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) «Воздушный мост-2018».

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