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В Казахстане для офицеров организовали психологические тренинги

Общество

Психологи помогают офицерам решать сложные задачи для поднятия морально-психологического состояния военнослужащих

Астана, 12 октября 2018, 11:23 — REGNUM  Для офицеров психологической и социологической службы Вооруженных сил Казахстана организованы регулярные тренинги с участием профессиональных психологов, сообщили 12 октября в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Психологи помогают офицерам решать сложные задачи для поднятия морально-психологического состояния военнослужащих, которое влияет на боевой настрой и готовность к выполнению поставленных задач. Тренинги проходят при поддержке службы по работе с членами семей военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября силы воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана приняли участие в учениях коллективных авиационных сил Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) «Воздушный мост-2018».

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Казахстана приняли участие в учениях ОДКБ «Воздушный мост-2018»

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Военные учения
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