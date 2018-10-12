Названа дата ввода в эксплуатацию новой школы в Калининграде

Калининград, , 11:16 — REGNUM Новая школа на улице Аксакова построена на 60%, а ввод в эксплуатацию состоится в марте-апреле 2019 года — полноценно школа заработает уже с 1 сентября 2019 года. Об этом, как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, рассказали во время выездного совещания горадминистрации на объект.

Школа — на 1700 мест. На территории уже появился каркас для будущих бассейнов, на уличных площадках свежее покрытие. Ведутся работы по отделке, прокладка инженерных сетей, на 80% вставлены двери, строители ожидают поставок окон. В марте в здание планируют завозить мебель и оборудование для кабинетов. Парты в классы, книги в библиотеки, колбы в лаборатории, тренажеры в спортзалы. Всего примерно на 200 млн рублей.

Кроме двух бассейнов будут оборудованы залы для занятий художественной гимнастикой, стрелковые тиры, комплекс под нормативы ГТО, футбольное поле, конференц-зал на 84 места, читальный зал на 40 мест, медиатека, столовая на 870 посадочных мест и большой актовый зал на 624 места.