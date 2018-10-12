В Израиле разразился скандал из-за еврейско-арабской свадьбы

Иерусалим, , 15:08 — REGNUM 10 октября в израильском городе Хадера состоялась свадьба еврейского актера Цахи Галеви с арабской телеведущей Люси Ахариш. Однако радостное событие было омрачено жесткой критикой со стороны ряда правых израильских политиков, обвинивших актера-еврея в намеренной ассимиляции с арабами. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

На следующий день после свадьбы, 11 октября, депутат Кнессета от партии Ликуд Орен Хазан написал на своей официальной странице в Facebook: «Я не осуждаю Люси Ахариш за то, что она соблазнила еврейскую душу, чтобы навредить нашему государству… Наоборот, я приглашаю ее пройти гиюр (принять иудаизм) и присоединиться к еврейскому народу». Политик также осудил Цахи Галеви и призвал «остановить ассимиляцию».

Хазана поддержал глава ультраордоксальной партии ШАС, министр внутренних дел Израиля Арье Дери, заявив в эфире радио Галей-ЦАХАЛ, что «при всем уважении к любви, нельзя одобрять подобные явления». В отличие от своего коллеги, министр Дери отметил, что Люси Ахариш не хотела ни коим образом навредить государству. «Они просто любящая пара, решившая узаконить свои отношения. Однако их дети могут столкнуться с рядом юридических сложностей», — подчеркнул Дери.

Столь резкие заявления политиков вызвали недовольства в обществе. В социальных сетях появились комментарии, обвиняющие народных избранников в расизме и национализме.

Стоит отметить, что сами новобрачные пока никак не прокомментировали обвинения в свой адрес.