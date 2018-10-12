Пятница, 12 Октября 2018 года
13:02:45 МСК

Герцогиня Камилла пропустит свадьбу принцессы Йоркской Евгении

Общество

Британские СМИ пишут, что настоящая причина — неприязнь между Камиллой и родителями принцессы Евгении

Лондон, 12 октября 2018, 11:04 — REGNUM  Супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз не будет присутствовать на свадьбе принцессы Йоркской Евгении, пишет газета Kurier.

На церемонии в часовне Святого Георгия соберутся 850 именитых гостей, затем еще 1200 простых британцев посетят торжество в Виндзорском замке. И лишь супруга принца Уэльского Чарльза, дяди невесты, решила остаться в стороне.

Вместо этого герцогиня Камилла посетит одну из школ в Шотландии. Она прислала письменные извинения за отсутствие на празднике.

Британские средства массовой информации пишут, что неприязнь между родителями принцессы Евгении и Камиллой Паркер-Боулз — ни для кого не секрет. В частности, они упрекают ее в гибели принцессы Дианы.

Напомним, 12 октября состоится свадьба 28-летней принцессы Йоркской Евгении, внучки королевы Елизаветы II, и ее избранника Джека Бруксбэнка. 32-летний Бруксбэнк — выходец из простой семьи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Свадьбы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить