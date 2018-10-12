Пятница, 12 Октября 2018 года
18:05:30 МСК

Вьетнамские власти требуют от Facebook хранить данные пользователей

Общество

Согласно новому закону о сетевой безопасности Вьетнама, Facebook обязан хранить большой объем информации о вьетнамских пользователях

Ханой, 12 октября 2018, 16:40 — REGNUM  Согласно указанию правительства Вьетнама по имплементации закона о сетевой безопасности Вьетнама, всем компаниям предоставляющим услуги электронной почты, мессенджеров, а также банкинга и электронной торговли обязаны открыть свои представительства во Вьетнаме, если они занимаются анализом или обрабатывают личные данные пользователей. Кроме того, такие компании как Google и Facebook обязаны хранить информацию о пользователях, вплоть до их политических предпочтений.

Новый закон также наделяет органы безопасности Вьетнама требовать от компаний сведения о пользователях для расследования преступлений или их предотвращения, сообщает издание «Датвьет»

Как Facebook, так и Google широко используются во Вьетнаме. Руководители обеих компаний выразили свою обеспокоенность тем, что закон о сетевой безопасности позволит вьетнамским должностным лицам легко контролировать пользователей ресурсов, а также в судебном порядке преследовать сотрудников вьетнамских отделений компаний.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить