Вьетнамские власти требуют от Facebook хранить данные пользователей

Ханой, , 16:40 — REGNUM Согласно указанию правительства Вьетнама по имплементации закона о сетевой безопасности Вьетнама, всем компаниям предоставляющим услуги электронной почты, мессенджеров, а также банкинга и электронной торговли обязаны открыть свои представительства во Вьетнаме, если они занимаются анализом или обрабатывают личные данные пользователей. Кроме того, такие компании как Google и Facebook обязаны хранить информацию о пользователях, вплоть до их политических предпочтений.

Новый закон также наделяет органы безопасности Вьетнама требовать от компаний сведения о пользователях для расследования преступлений или их предотвращения, сообщает издание «Датвьет»

Как Facebook, так и Google широко используются во Вьетнаме. Руководители обеих компаний выразили свою обеспокоенность тем, что закон о сетевой безопасности позволит вьетнамским должностным лицам легко контролировать пользователей ресурсов, а также в судебном порядке преследовать сотрудников вьетнамских отделений компаний.