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Лидеры мировых и традиционных религий поддержали создание центра Назарбаева

Общество

10–11 октября в Астане состоялся VI съезд лидеров мировых и традиционных религий

Лидеры мировых и традиционных религий поддержали создание центра Назарбаева
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 12 октября 2018, 11:02 — REGNUM  Религиозные лидеры поддержали создание «Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога», сообщает 12 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на декларацию VI съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Участники съезда выразили готовность прилагать усилия для обеспечения стабильности и предотвращения насилия, укреплять партнерство с международными и общественными организациями, уважать права граждан, независимо от религиозной, национальной, языковой и половой принадлежности и к другим действиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 октября в Астане состоялся VI съезд лидеров мировых и традиционных религий, по результатам которого была принята итоговая декларация.

Читайте ранее в этом сюжете: Религиозные лидеры приняли в Астане итоговую декларацию

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Политическая жизнь Казахстана
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