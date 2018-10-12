Лидеры мировых и традиционных религий поддержали создание центра Назарбаева

Астана, , 11:02 — REGNUM Религиозные лидеры поддержали создание «Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога», сообщает 12 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на декларацию VI съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Участники съезда выразили готовность прилагать усилия для обеспечения стабильности и предотвращения насилия, укреплять партнерство с международными и общественными организациями, уважать права граждан, независимо от религиозной, национальной, языковой и половой принадлежности и к другим действиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 октября в Астане состоялся VI съезд лидеров мировых и традиционных религий, по результатам которого была принята итоговая декларация.

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