У Швеции есть все шансы провести зимние Олимпийские игры в 2026 году

Стокгольм, , 14:36 — REGNUM Швеция с большой вероятностью станет хозяйкой зимней Олимпиады в 2026 году. Об этом сообщает 11 октября шведский телевизионный канал SvT.

Спортивный обозреватель канала Якоб Хорд приводит несколько причин, среди которых наличие множества готовых арен для проведения соревнований и репутация шведов как хороших организаторов подобного рода мероприятий. Кроме того, Стокгольм уже провёл ряд мероприятий, направленных на расширение спортивной инфраструктуры.

Решение о том, кто примет зимнюю Олимпиаду в 2026 году, будет принято 23 июня 2019 года.