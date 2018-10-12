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У Швеции есть все шансы провести зимние Олимпийские игры в 2026 году

Общество

Международный олимпийский комитет должен в ближайшее время определиться со страной проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. Швеция находится среди наиболее вероятных хозяев Олимпиады наряду с Канадой и Италией

Стокгольм, 12 октября 2018, 14:36 — REGNUM  Швеция с большой вероятностью станет хозяйкой зимней Олимпиады в 2026 году. Об этом сообщает 11 октября шведский телевизионный канал SvT.

Спортивный обозреватель канала Якоб Хорд приводит несколько причин, среди которых наличие множества готовых арен для проведения соревнований и репутация шведов как хороших организаторов подобного рода мероприятий. Кроме того, Стокгольм уже провёл ряд мероприятий, направленных на расширение спортивной инфраструктуры.

Решение о том, кто примет зимнюю Олимпиаду в 2026 году, будет принято 23 июня 2019 года.

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Зарубежная хроника
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