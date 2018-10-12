Скандал в Шведской академии: будущее Катарины Фростенсон пока под вопросом

Стокгольм, , 14:59 — REGNUM В то время как Фонд Нобеля и общественное мнение настаивают на том, чтобы Катарина Фростенсон покинула состав Шведской академии, единого мнения по этому поводу внутри самой академии нет. Как сообщает шведский телевизионный канал SvT, члены Шведской академии уже проголосовали за то, чтобы Фростенсон покинула её, однако для того, чтобы выбрать двоих новых членов Академии, необходимы голоса 12 её участников. При уходе Фростенсон их число будет равняться одиннадцати. Голосование по новым академикам пройдёт 12 октября, и к этому времени вопрос с голосом Фростенсон должен быть решён.

Накануне вручения Нобелевской премии Шведская академия оказалась в центре крупного скандала, в ходе которого обвинения в домогательствах, изнасиловании, а также преждевременном раскрытии имён номинантов были выдвинуты в адрес Жан-Клода Арно, мужа академика Катарины Фростенсон. В результате скандала Академия приняла решение не вручать Нобелевскую награду по литературе в 2018 году.