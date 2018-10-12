В Оренбуржье по факту повреждения объекта истории возбудили уголовное дело

Оренбург, , 10:44 — REGNUM В Оренбургской области полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия федерального значения «Курганное поле «Высокая могила» — «Студеникин мар», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры региона. Пока ведется следствие, министерство культуры и внешних связей работает над определением границ федерального памятника.

«Министерством культуры в 2018 году запланированы работы по определению границ территории и предметов охраны «Курганного поля «Высокая могила» — «Студеникин мар» для внесения полученной информации в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Добавим, древний сарматский комплекс захоронений внесен в реестр памятников федерального значения в 1998 году, но без указания границ. Курганное поле «Высокая могила» — «Студеникин мар» включает шесть курганных комплексов. В частности, в группу «Высокая могила» входит 24 кургана, а «Студеникин мар» — четыре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года «чёрные копатели» вскрыли два самых высоких кургана сарматского некрополя. Варварское разграбление вызвало широкий резонанс. В ближайшее время ученые планировали начать раскопки этих захоронений, но «черные копатели» их опередили.

По данным минкульта региона, преступники докопались до древних могил, а какие то уникальные находки могут быть безвозвратно утрачены.

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