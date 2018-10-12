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Минсоцполитики Украины запустит «горячую линию» для жалоб на коррупцию

Общество

Граждане Украины смогут сообщить в министерство о фактах коррупции и других вопиющих случаях

Минсоцполитики Украины запустит «горячую линию» для жалоб на коррупцию
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
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Киев, 12 октября 2018, 10:48 — REGNUM  Министерство социальной политики Украины и Всемирный банк запускают проект «Справедливая поддержка» для получателей субсидий и социальных услуг, сообщает 11 октября пресс-служба украинского ведомства.

Согласно сообщению, в рамках проекта будет работать бесплатная «горячая линия», на которую каждый гражданин Украины сможет позвонить и пожаловаться, если другой гражданин незаконно получил соцподдержку от государства.

Также украинские жители смогут обратиться по телефону в минсоцполитики с заявлением о нарушении порядка предоставления им субсидий или просто о коррупции в структурах ведомства.

Напомним, ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что с лета 2018 года 2,5 млн домохозяйств не переоформили субсидии.

Читайте ранее в этом сюжете: Минсоцполитики Украины: 2,5 млн домохозяйств не переоформили субсидии

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Социально-экономический кризис на Украине
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