Кубинский лидер Мигель Диас-Канель впервые завёл страницу в Twitter

Гавана, , 13:32 — REGNUM Ещё в июле этого года, выступая на X съезде Союза журналистов Кубы, лидер страны Мигель Диас-Канель пообещал, что до декабря он точно станет пользователем Twitter.10 октября глава Кубы сдержал обещание и создал учётную запись в социальной сети. Как сообщило 11 октября кубинское агентство «Пренса Латина», Диас-Канель пока опубликовал лишь три твита. Несмотря на это, только за первые сутки существования страница кубинского лидера собрала более 17 тыс. подписчиков. Первую запись на странице кубинский лидер отметил геотегом «Ла-Демахагуа, провинция Гранма» и посвятил её 150-летию Десятилетней войны (10 октября 1868 г. началась первая война за независимость Кубы от Испании). Как лидер, идущий в ногу со временем, не забыл он и про хэштеги: #SomosCuba («Мы Куба») и #SomosContinuidad (буквально: «Мы неразрывность»).Во втором твите Мигель Диас-Канель поблагодарил своих подписчиков за поддержку.

В Twitter кубинского лидера уже поприветствовали президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Боливии Эво Моралес и аргентинский лауреат Нобелевской премии мира Адольфо Перес.