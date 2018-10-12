В Дании представлен свой план по борьбе с климатическими изменениями

Копенгаген, , 15:16 — REGNUM 8 октября был опубликован доклад секретариата ООН по изменению климата, в котором прогнозируется, что к 2052 году температура на Земле увеличится в среднем на полтора градуса по Цельсию. Датское правительство отреагировало особой обеспокоенностью, отметив, что негативные тенденции уже имеют ряд проявлений: наводнения, пожары, увеличение периодов жаркой погоды.

По сообщению DR, уже девятого октября правительство Дании опубликовало доклад, содержащий ряд инициатив, претворяя которые Дания могла бы внести свою лепту в предотвращение климатической катастрофы. Среди всего прочего, в докладе предлагаются следующие меры: к 2030 году в Дании должна быть полностью приостановлена продажа автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, уже в 2019—2020 годах планируется отменить налоги на электромобили стоимостью меньше 62 тысяч долларов, уровень налоговых сборов с электромобилей более высокой стоимости планируется понизить. Всего план содержит 38 пунктов.