85 «бедных» муниципалитетов Дании получат 22 миллиона долларов компенсаций

Копенгаген, , 18:58 — REGNUM Дотации в 22 миллиона долларов в расчете на муниципалитет рассматриваются правительством Дании как компенсация за отмену на ближайшие два года уравнительного пособия от более обеспеченных муниципалитетов. Уравнительное пособие предусмотрено параграфом вторым частью второй датского закона о финансовом уравнивании муниципалитетов и представляет собой дотации со стороны муниципалитетов, где доходные статьи бюджета превышают расходные, муниципалитетам, где наблюдается противоположная ситуация.

В связи с тем, что на ближайшие два года уравнительный выплаты со стороны более финансово состоятельных муниципалитетов будут приостановлены, датское правительство предполагает единоразово выделить менее состоятельным муниципалитетам компенсационные средства в размере 22 миллионов долларов США в расчете на муниципалитет.