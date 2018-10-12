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85 «бедных» муниципалитетов Дании получат 22 миллиона долларов компенсаций

Общество

85 датских муниципалитетов находятся в очереди на получение 22 миллионов долларов в качестве компенсационных выплат от государства

Копенгаген, 12 октября 2018, 18:58 — REGNUM  Дотации в 22 миллиона долларов в расчете на муниципалитет рассматриваются правительством Дании как компенсация за отмену на ближайшие два года уравнительного пособия от более обеспеченных муниципалитетов. Уравнительное пособие предусмотрено параграфом вторым частью второй датского закона о финансовом уравнивании муниципалитетов и представляет собой дотации со стороны муниципалитетов, где доходные статьи бюджета превышают расходные, муниципалитетам, где наблюдается противоположная ситуация.

В связи с тем, что на ближайшие два года уравнительный выплаты со стороны более финансово состоятельных муниципалитетов будут приостановлены, датское правительство предполагает единоразово выделить менее состоятельным муниципалитетам компенсационные средства в размере 22 миллионов долларов США в расчете на муниципалитет.

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Зарубежная хроника
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