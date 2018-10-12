Премьер-министр Бангладеш перечислила 2,3 млн долларов Фонду журналистов

Дакка, , 18:46 — REGNUM Премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед перечислила 2,3 миллиона долларов США на счёт Фонда социального обеспечения журналистов. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», 11 октября Хасина Вазед на встрече с председателем Федерального союза журналистов Бангладеш Моллой Джалалом, проходившей в резиденции премьер-министра, вручила Молле Джалалу чек на указанную сумму.

На встрече присутствовали различные высокопоставленные чиновники Бангладеш, в том числе советник премьер-министра по информации Икбал Собхан Чаудхури, заместитель министра информации Тарана Халим, а также генеральный секретарь Федерального союза журналистов Бангладеш Шабан Махмуд.

Фонд социального обеспечения журналистов был создан в 2014 г. решением премьер-министра Бангладеш, которая выделила тогда на его создание почти 600 тысяч долларов. С тех пор Фонд вырос до 1,7 миллионов долларов.