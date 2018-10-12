Правительство поддержало поиск пропавших детей по геоданным телефонов

Москва, , 10:26 — REGNUM Правительство РФ поддержало законопроект о поиске детей по геоданным их гаджетов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом сообщила автор инициативы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Предложенные в законопроекте новеллы расширяют возможности применения безотлагательных мер оперативного поиска без вести пропавших несовершеннолетних», — говорится в тексте официального отзыва.

При этом правительство предложило также предусмотреть ситуацию, когда владелец сим-карты «не может быть установлен в силу объективных причин». (Отметим, ранее Госдума приняла закон, обязывающий операторов связи идентифицировать покупателя сим-карты по паспорту).

Яровая предлагает упростить и ускорить процедуру поиска пропавшего ребенка и сделать возможным использование геолокационных данных по соответствующему заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Если сим-карта устройства зарегистрирована на другого человека, то потребуется также его письменное согласие. При этом, обязательным является уведомление суда в течение 24 часов, а в случае необходимости их продолжения предусмотрена необходимость получения судебного решения.

«По статистике в 2017 г. разыскивалось около 8 тыс. несовершеннолетних, из которых около 40% — малолетние дети, а в первом квартале 2018 г. — около 2500 детей, из которых 805 малолетних соответственно. Предлагаемые нами меры дадут серьезный и реальный шанс на спасение ребенка», — отметила Яровая.