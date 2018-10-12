В Тбилиси пройдет фестиваль марихуаны

Тбилиси, , 10:19 — REGNUM В Грузии делается следующий шаг на пути легализации марихуаны и до принятия законопроекта о разведении и экспорте конопли в Тбилиси устраивается фестиваль марихуаны. Организатором этого мероприятия выступает партия — инициатор легализации «легкого наркотика» — «Гирчи», которая опубликовала анонс мероприятия на своем сайте в сети Facebook и даже успела пригласить на фестиваль сына председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили — Беру Иванишвили. Ранее Бера посвятил теме легализации марихуаны одну из своих песен, в связи с чем лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе обратился к сыну Иванишвили и написал ему: «Думаю, не следует объяснять, как понадобится нам твое участие в этом деле».

Фестиваль марихуаны пройдет 20 октября в одном из парков в центре Тбилиси, который носит название «Сад родного языка». Его организаторы обещают, что все гости фестиваля смогут свободно купить и покурить марихуану.

Более того, лидеры партии «Гирчи» начали переговоры с владельцами различных «кофешопов» по вопросу реализации и потребления марихуаны в этих заведениях. Как заявляют представители партии, это необходимо для того, чтобы Грузия стала «цивилизованным государством» и чтобы было до конца исполнено решение Конституционного суда.

Как сообщалось ранее, Конституционный суд Грузии 30 июля удовлетворил иск партии «Гирчи» и отменил административное наказание за потребление марихуаны. Позднее решением этого же суда была отменена уголовная ответственность за это же деяние. На основании решений суда МВД Грузии разработало законопроект, предусматривающий разведение и экспорт конопли, что объясняет необходимостью производства и реализации наркотического препарата в медицинских целях. Законодательная инициатива вызвала большой протест в обществе. Против ее осуществления выступила и патриархия Грузии, которая потребовала отзыва законопроекта из парламента. Представители правящей партии в ответ на эти протесты временно приостановили обсуждение инициативы в парламенте и пообещали, что проведут с общественностью дополнительные консультации, чтобы убедительно разъяснить всю пользу от этого законопроекта. Оппозиция выступает категорически против культивации конопли и видит за этим законопроектом личные бизнес-интересы лидера правящей партии Бидзины Иванишвили.